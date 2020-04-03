İstanbul’dan corona manzaraları: Evde kalamayanlar

Kamera: Sinan TUNÇ

Bir yıldır iş aradığını söyleyen 54 yaşındaki Semiha Kavasoğlu, “1 yıldır iş arıyorum. Geliyorum, gidiyorum sürekli. İşsizlik param da yok. Evim kira, eşim yatalak kaldı. Emeklide olamıyorum. Ne yapayım ben nereye gideyim? Herkese gelince dayısına, amcasına, yengesine var ama bize yok. Aşçı yardımcılığı, bulaşıkçılık yapıyorum. Ben koltuk istemiyorum, koltuk davası değil benimki. Ekmek davası. Ben günlük ekmeğimi çıkarıp yemek istiyorum. Bu kadar zor mu? Bu mu yaşantı?” diye isyan etti.

“HİÇ İŞ YOK ÇÜNKÜ HALK YOK”

Eminönü’nde simit satan bir seyyar satıcı ise “Hiç iş yok. Çünkü halk yok. Bugünden sonra bende açmayacağım. Açtığım zaman zararla kapatıyorum. Sabah 8’den bu yana 5 tane satabildim.” ifadelerini kullandı.

“EVDE KALSAK HÜKÜMET FATURALARIMIZI ÖDEYECEK Mİ?”

66 yaşında sokağa çıkan bir başka vatandaş ise yasak olmasına rağmen çıkmak zorunda olduğunu belirterek, “Kirada oturuyorum. Faturalarım var. Evde kal diyorlar. Evde kalsak hükümet bizim faturalarımızı ödeyecek mi? Bir emekli maaşıyla nasıl geçineceğim? Çalışıyordum, işten çıkarıldım” şeklinde konuştu.

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