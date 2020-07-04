İstanbul’dan gelen çiftte corona tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

Konya’nın Ahırlı ilçesine bağlı Bademli Mahallesi corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, şunları kaydetti:

* Her yaz mevsiminde Bademli mahallemize gelen bir karı kocada corona virüsü tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizin bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde coronaya yakalanan iki kişi ile temasta bulunan 15 kişinin olduğu tespit edildi.

* Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallede salgının yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerimizin mahalledeki çalışmaları devam ediyor.

“LÜTFEN KURALLARA UYALIM”

Vatandaşları karantina kurallarına uyma konusunda uyaran Akgül, “Vatandaşlarımız İlçe Hıfsızssıha Kurulu tarafından belirlenen kurallara lütfen uysun. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak” diye konuştu.

KONTROL NOKTASI KURULDU

Öte yandan karantina kararının ardından jandarma ekipleri tarafından mahalle girişinde kontrol noktası oluşturulurken, Mahallenin bağlantı yolları ise belediye ekiplerince kapatıldı.

“İLK 5 ŞEHİR İÇERİSİNDEYİZ”

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, geçtiğimiz günlerde vatandaşları kentte son bir haftadır artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin uyarmıştı.

Altay, ”Vaka sayıları artan ilk 5 şehir içerisindeyiz. Sevdiklerimiz için sosyal hayatımıza daha çok dikkat edelim” ifadelerine yer vermişti.