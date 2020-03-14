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İstanbullu toplu taşımayı kullanmıyor

İstanbul’da corona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarının kullananların oranındaki düşüş, 13 Mart itibari ile yüzde 17’yi buldu. Türkiye’de ilk corona virüs vakasının açıklandığı 9 Mart günü İstanbul’da 7 milyon 441 bin 316 adet olan toplu taşıma kullanımı, 13 Mart itibari ile 6 milyon 188 bin 972 kişiye düştü.

12:15 -
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İstanbullu toplu taşımayı kullanmıyor

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından toplu taşımada toplu taşıma kullanım oranlarını açıkladı. Ongun “Metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımındaki düşüş dün itibariyle yüzde 17'ye ulaşmıştır. Salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Resmi sağlık kurumlarının uyarılarına vatandaşların kişisel olarak uymaları en önemli tedbirdir” dedi.

FOTO: DHA

7.4 MİLYONDAN 6.1 MİLYONA DÜŞTÜ

Ongun düşüşe ilişkin bir grafik de paylaştı. Grafikte Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının açıklandığı 9 Mart tarihi baz alınarak toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları yer aldı. Grafiğe göre 10 Mart günü düşüş yüzde 5, 11 Mart günü yüzde 6, 12 Mart günü yüzde 10, 13 Mart itibariyle de yüzde 17 oldu. 9 Mart günü 7 milyon 441 bin 316 adet olan toplu taşıma kullanımı, 13 Mart itibari ile 6 milyon 188 bin 972 adede düştü.

İBB BAŞKANINDAN SEYAHAT UYARISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Belli bir yaş üstü insanlarımızın bugünlerde toplu taşıma araçlarını kullanarak gezmelerini tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlarımızdan, acil durumlar hariç mümkün olduğu kadar seyahat etmemelerini ve toplu alanlarda bulunmamalarını istiyoruz” çağrısı yapmıştı.

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Son güncelleme: 12:17 14.03.2020
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