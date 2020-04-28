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İstanbullular dikkat! Metro sefer saatlerine güncelleme…

Metro İstanbul, marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi kararı nedeniyle tüm hatlardaki son metro sefer saatini 21.30 olarak güncellendiğini duyurdu.

Sözcü İstanbul
17:51 -
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İstanbullular dikkat! Metro sefer saatlerine güncelleme…

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada market saatlerinin 21.00'a kadar hizmet vermesi nedeniyle tüm hatlardaki son metro seferlerinin 21.30 olarak güncellendiği ifade edildi.

“İL HIFZISSIHA MECLİSİ'NİN KARARINA İSTİNADEN”

Güncellenen sefer tarifelerine Metro İstanbul'un internet sayfasından bakılabileceğinin belirtildiği açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 27.04.2020'de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” denildi.

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