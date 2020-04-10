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İstanbullular dikkat! Metrobüs duraklarında ‘virüs’ önlemi

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında İstanbul’da en yoğun kullanılan metrobüs istasyonlarına İBB tarafından termal kameralar yerleştirdi. Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

11:49 -
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İstanbullular dikkat! Metrobüs duraklarında ‘virüs’ önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  salgın önlemleri kapsamında kentteki metro istasyonlarından sonra metrobüs hatlarında da termal kamera sistemine geçti.

Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla, bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı.

FOTO:SÖZCÜ

Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.

FOTO: SÖZCÜ

ATEŞİ YÜKSEK ÇIKAN YOLCU İSTASYONA GİREMİYOR

Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla, ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

Son güncelleme: 11:51 10.04.2020
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