İstanbullular dikkat! Ramazan Bayramı yağışlı geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ramazan Bayramı'nın birinci günü dışında İstanbul'da bulutlu bir havanın hakim olacağı tahminini paylaştı.

İBB AKOM'un paylaştığı verilere göre, bayramın birinci gününde havanın çoğunlukla güneşli olacağı; ama bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde bulutlanmanın artacağı beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE’YE KADAR SICAKLIK MEVSİM NORMALİ ALTINDA

İstanbul başta olmak üzere yurdun özellikle batı ve kuzey bölgelerinde görülen soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortalarına (Perşembe) kadar etkili olması beklenirken sıcaklıkların 18-21°C aralığında, mevsim normalleri ile 1-3°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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