Yarın İstanbul’da hortum çıkabilir! Hava durumu uyarıları geldi…

Yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanacak. Bugün İstanbul'da 30 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar 2 gün içinde 10 derece düşecek.

Oluşacak cephe yağışlarının etkisiyle dolu yağışının da görülebileceği belirtiliyor. Yağışlar Marmara Bölgesi'nin tümünü ve Ege'yi etkileyecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyeni atmosfer bilimcisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, beklenen yağışlara ilişkin SÖZCÜ'ye değerlendirmelerde bulundu.

“SOĞUK CEPHE BOYUNCA FIRTINA BEKLENİYOR”

İstanbul'da yarın gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiğini belirten Kadıoğlu, “Bu süper hücreye mi dönüşür, sağanak hattı şeklinde düz bir çizgi mi olur bunu zamanı gelince göreceğiz. Şu anki tahminlerde sağanak hattı şeklinde gözüküyor. Çünkü bir soğuk cephe geçişi var. Soğuk cephe geçişi de önündeki sıcak, nemli havayı yükseltecek. Soğuk cephe boyunca ince düz bir çizgide fırtına bekleniyor” dedi.

“BU YAĞIŞLAR TAKİP EDİLMELİ”

Dolu yağışı konusunda birçok belirsizlik olduğunu ifade eden Kadıoğlu, “Soğuk cephe ne kadar hızlı gelecek, soğuk cephenin önüyle arkası arasındaki sıcaklık farkı ne kadar olacak, bu hava yükseldiği zaman havanın kararsızlığı, ne kadar alıp başını gidecek yukarılara, kaç kilometrelik bir bulut oluşacak, içindeki düşey akıntılar ne olacak, bu akıntının büyüklüğü dolunun büyüklüğünü belirliyor. Bir sürü belirsizlik var. Bu yağışları takip edeceksin” açıklamasında bulundu.

“SÜPER HÜCRE OLDUĞU ZAMAN MUTLAKA HORTUM OLMASI LAZIM”

Herkesin cep telefonlarına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulamasını indirerek oradan canlı hava takibi yapabileceğini söyleyen Kadıoğlu, “Oradan bakacaksın; ‘gelen hücre benim olduğum yere mi geliyor?'. Çünkü bunlar dikey gelişmeli bulutlar olduğu için her yeri kaplamıyor. Bakacaksın ‘benim üzerime mi geliyor?', ‘nereye gidiyor?', ‘kırmızı mı, ne kadar kırmızı?', ‘şekli ne kadar, büyük mü küçük mü?'. Süper hücre olduğu zaman mutlaka hortum olması lazım” ifadelerini kullandı.

“YAĞIŞLAR AKSARSA O ZAMAN SIKINTILI OLUR”

İstanbul'daki barajların doluluk oranlarının düşük olmasının normal olduğunun altını çizen Kadıoğlu, bunun sebebinin 1 Ekim'de Su Yılı'na girilmiş olması olduğunu belirtti.

Su Yılı'nın yağışların başladığı dönem olduğunu dile getiren Kadıoğlu, “Su yılının sonunda barajların doluluk oranının düşük olması normaldir. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde doğru dürüst yağmur yağmazsa o zaman ‘kuraklık' var dememiz lazım. Yoksa Su Yılı'nın sonunda zaten su az olur. Nasıl ki 1 Ocak yılbaşı ise 1 Ekim'de Su Yılı'nın başı. Buradan itibaren yağışlar başlar. Şimdi biz yağışların başlamasını bekliyoruz kışa girmemizle beraber. Zaten biz Akdeniz ikliminde yaşıyoruz. Yazları sıcak ve kurak olur. Problem kış kuraklığıdır. Çünkü kışları ılık ve yağışlı olur. Şimdi yağış bekliyoruz, yağışlar eğer aksarsa o zaman sıkıntılı olur” ifadelerine yer verdi.