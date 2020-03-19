Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbullular evlerine kapandı: Şehir sessizliğe büründü!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (covid-19) salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi.

09:14 -
Haberler Gündem
İstanbullular evlerine kapandı: Şehir sessizliğe büründü!

Corona virüsü nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın  virüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı.

FOTO: İHA

Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul’da yollar drone ile havadan görüntülendi.(İHA)

 

İLGİLİ HABERCorona virüsüne karşı AHBAP'tan dev yardımCorona virüsüne karşı AHBAP'tan dev yardım
Corona drone E-5 istanbul Sağlık Sağlık Bakanlığı Sanat tatil trafik Türkiye
Son güncelleme: 09:23 19.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more