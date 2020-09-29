Son dakika… İstanbul’u dolu vurdu! Cevizden büyük…

İstanbul’da dolu yağışı etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy’de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy’de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.