İstanbul’un göbeğinde dehşet!

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi.

Akşamüstü sokağa çıkan 6 yaşındaki Gülten Mercan, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük kız oyun oynadığı sırada hafif ticari aracın sürücüsü sokağa süratli bir şekilde girdi.

Ancak sokağın başında oynayan Mercan'a çarpan araç ezerek üstünden geçti.

Kaza sonucu küçük kız ağır şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ise birkaç metre sonra durdu. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KÜÇÜK KIZ ARACIN ALTINDA EZİLDİ

Görüntülerde, küçük kız arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyor. Bisikletli çocuk o esnada kameranın açısında ayrılıyor. Küçük kız ise ayağıyla tenekeyi ezmeye çalışıyor. Bir süre sonra araç süratli bir şekilde sokağa girerek küçük kıza çarpıyor. Aracın altında ezilen çocuk yola savruluyor.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kazanın ardından sürücü ve Gülten Mercan'ın ailesi, çarpan araçla çocuğu hastaneye götürmek istedi.

Araçla yola çıkan sürücü, sokakta ambulansı görmesi üzerine Mercan'ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Küçük kız ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailenin de kızla birlikte hastaneye gitmesi sonrası aracın sürücüsü ise sokaktan ayrılarak kayıplara karıştı.

Durumu ağır olan küçük kızın ezilme ve sürüklenme nedeniyle ciğerinin yırtıldığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Gülten Mercan'ın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler ise çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı.

Yapılan incelemeler sonrasında küçük kızı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçan sürücünün kullandığı aracın plakası tespit edildi. (İHA)