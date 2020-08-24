İstanbul’un göbeğinde dehşet anları

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Okmeydanı'nda 14 Temmuz Salı günü saat 03.00 sıralarında bir iş yerinin önüne gelen Fatih Eşgünoğlu (25), arkadaşı Şahin S. (36) ile birlikte sohbet etmeye başladı. O esnada cadde üzerinde yürümeye başlayan kimliği belirsiz şapkalı iki şahıs elindeki tabancayla ateş açmaya başladı.

ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Birkaç el ateş açan şahıs, kaçarken de ateş etmeye devam etti. Sağ bacağından ve kalçasından aldığı kurşunlarla yaralanan Eşgünoğlu yere düştü.

Yanındaki arkadaşı Şahin S. ise saldırı esnasında kendisini kaldırım boşluğuna atarak korunmaya çalıştı. Eşgünoğlu, belinden çıkarttığı tabancasıyla da saldırganların arkasından ateş açtı. Eşgünoğlu hastaneye kaldırılırken şüpheliler henüz yakalanamadı.