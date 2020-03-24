İstanbul’un göbeğinde feci ölüm

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bileğiyle göre, akşamüstü kaldırımda yürüyen 25 yaşındaki Enver Arslan, merdivenden ineceği esnada ayağı takıldı.

Dengesini kaybeden genç, o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Uğur Ö. yönetimindeki çöp kamyonunun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yürüyor ve araçlar seyrediyor. Bu sırada Enver Arslan merdivenin başında geldiğinde ayağı takılıyor.

Dengesini kaybeden genç merdivenden yuvarlanıyor. Talihsiz genç aracın altında kalırken, araç ise duruyor.

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Alkol muayenesini yapılan sürücü, polis tarafından ifadesi alınmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Öte yandan, Arslan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)