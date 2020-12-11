İstanbul’un göbeğinde feci zincirleme kaza

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Kasımpaşa istikametine doğru süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sağ şeride geçmek istedi.

Sürücü direksiyonu kırdığı esnada aynı istikamette yanında seyreden taksiye çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjü aşarak karşı istikamet geçtikten sonran Çağlayan istikametine seyreden bir başka otomobile çarptı.

REFÜJÜ AŞIP KARŞI YÖNE GEÇTİ

Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil seyrettiği esnada taksiyle çarpışıyor. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yöne geçiyor. O esnada seyreden bir başka araç ise otomobille çarpışıyor.

KAZAYI HAFİF YARALARLA ATLATTI

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.