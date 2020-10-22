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İstanbul’un göbeğinde telefon hırsızına meydan dayağı

İstanbul Beşiktaş’ta bir iş yerine giren hırsız, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek masadaki cep telefonunu çaldı. Dışarıya çıktığında iş yeri sahibine yakalanan hırsız, tekme tokat dövüldü. 

Güncellenme: 10:27, 22/10/2020
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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs bir süre etrafını kolaçan ettiği iş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilerek içeriye girdi.

Masada duran cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız, cebine koyarak dışarıya çıktıktan sonra uzaklaşmak istedi. Dışarıda iş yeri sahibi Mesut B.'ye yakalanan hırsız kaçmaya çalıştı.

Ancak kaçmayı başaramayan şahıs, tekme ve yumruklarla dakikalarca dövüldü. Hırsızı darp etmesinin ardından Mesut B. cep telefonunu aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş Darp istanbul Tokat
Yayınlanma Tarihi:10:08,
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