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İstanbul’un nüfusu 2.5 milyon olacaktı ama…

Türkiye İstatistik Kurumu, 'vatandaşlar göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşasaydı illerin nüfuslarının ne olacağına dair' bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre 16 milyon nüfusu olan İstanbul, 2.5 milyona düşecekti. 5.5 milyonluk Ankara ise 2 milyona gerileyecekti. Ankara, Konya'dan bile az nüfusa sahip olacaktı.

Ali Ekber ERTÜRK
13:51 -
Haberler Gündem
İstanbul’un nüfusu 2.5 milyon olacaktı ama…

Türkiye İstatistik Kurumu, ilginç bir nüfus araştırması yayınladı. Araştırma kapsamında vatandaşların göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşadığı farz edildi. Bu duruma göre yaklaşık 16 milyon nüfusu olan İstanbul 2.5 milyona düştü. 5.5 milyonluk Ankara ise 2 milyona geriledi.

Göç olmasaydı nüfusları azalacak olan bazı iller şöyle:

– İstanbul: 2.5 milyon
– Ankara: 2 milyon
– İzmir: 1.9 milyon
– Bursa: 1.8 milyon
– Antalya: 1.2 milyon

Göç olmasaydı nüfusları artacak olan bazı iller şöyle:

– Konya: 2.5 milyon
– Sivas: 1.9 milyon
– Erzurum: 1.8 milyon
– Ordu: 1.5 milyon
– Trabzon: 1.5 milyon
– Ağrı: 1.1 milyon
– Adana: 1.1 milyon
– Yozgat: 1.1 milyon
– Rize: 767 bin

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