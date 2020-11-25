İstanbul’un yangın bilançosu…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı’na bağlı dört birimden biri olan İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılında kentteki yangın verilerini paylaştı.

GEÇEN SENEYE GÖRE YANGINLARDA AZALMA VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturuan araştırmaya göre 2020 yılının 10 aylık döneminde toplam yangın sayısı 17 bin 697 olarak kaydedildi.

Bu sayının 2019 yılında 22 bin 453 olduğu, 2019’un 10 aylık döneminde 19 bin 161 olarak kaydedildiği belirtildi. 2020 yılının 10 aylık döneminde meydana gelen toplam yangın sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azaldığı ortaya çıktı.

YANGINLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AVRUPA YAKASINDA

2020 yılının 10 aylık döneminde İstanbul’daki yangınların yüzde 68,5’i Avrupa yakasında, yüzde 31,5’i ise Anadolu yakasında meydana geldi. Anadolu yakasında 5 bin 579 yangın, Avrupa yakasında 12 bin 118 çıktığı kayıtlara geçti.

O İLÇELER YANGINDAN ETKİLENDİ

2020 yılının 10 aylık döneminde Anadolu yakasında en fazla yangın 786 yangın ile Pendik ilçesinde meydana gelirken; Avrupa yakasında en fazla yangın bin 61 adet ile Esenyurt’ta gerçekleşti.

Sadece ekim ayında ise Anadolu yakasında en fazla yangın Pendik ilçesinde meydana gelirken, Adalar ilçesinde Ekim ayında hiç yangın gerçekleşmedi. Avrupa yakasında Ekim ayında en fazla yangın (127) Silivri ilçesinde meydana gelirken en az yangın ise (16) Beşiktaş ilçesinde gerçekleşti.

Bu yılın 10 aylık döneminde en fazla yangın meydana gelen mahalleler 184 yangın ile Ziya Gökalp (Başakşehir) ve 117 yangın ile Güvercintepe (Başakşehir) oldu. Bu mahallelerin dışında Aydınlı’da (Tuzla) 113 yangın ve Selimpaşa Merkez’de (Silivri) 111 yangın meydana geldi.

SİLİVRİ’YE İTFAİYENİN VARIŞ SÜRESİ 8 DAKİKA

İtfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi de hesaplandı. Varış süresi en fazla olan ilçeler Silivri (8 dakika 14 saniye), Şile (8 dakika 14 saniye) ve Çekmeköy (8 dakika 10 saniye) olarak sıralandı.

Ortalama varış süresi Adalar’da 2 dakika 50 saniye, Fatih’te 3 dakika 42 saniye ve Beşiktaş’ta 4 dakika 16 saniye olarak gerçekleşti.

SİGARA KAYNAKLI YANGINLARIN SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

2020 yılının ilk 10 aylık döneminde meydana gelen yapısal yangınların, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4, yapısal olmayan yangınlarınsa yüzde 13 oranında azalış gösterdiği açıklandı.

2020 yılının 10 aylık döneminde sigara nedeni ile çıkan yangınların, toplam yangınların yüzde 40,55’ini oluşturduğu, toplamda 7 bin 177 sigara kaynaklı yangın çıktığı belirtildi. Sigara yangınlarında en fazla Arnavutköy (471), Esenyurt (417) ve Küçükçekmece (373) ilçeleri yer aldı. Sigara yangınlarının en az görüldüğü ilçeler; Adalar (8), Şile (34) ve Şişli (69) olarak kaydedildi.

KASITLI YANGIN SAYISI AÇIKLANDI

Elektrik nedeni ile 4 bin 748 (toplam yangınların %26,83’ü) yangın ve kasıt nedeni ile bin 358 (toplam yangınların yüzde 7,67’si) yangın meydana geldiği bildirildi. Elektrik yangınlarının en fazla görüldüğü ilçeler; Esenyurt (285), Küçükçekmece (222) ve Bağcılar (213), en az görüldüğü ilçeler ise; 11 yangın ile Adalar, 27 yangın ile Şile ve 37 yangın ile Çatalca olarak açıklandı.

ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYNAYARAK ÇIKARDIĞI YANGINLAR…

Çocukların ateşle oynaması sonucu çıkan yangının 356 (yüzde 2,01) ve tespit edilemeyen yangın sayısının bin 62 (toplam yangınların yüzde 6’sı) adet olduğı açıklandı.

VANİKÖY CAMİSİ ELEKTRİK KONTAĞI YÜZÜNDEN YANMIŞTI

Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar’daki tarihi Vaniköy Camisi’ni kullanılamaz duruma getiren yangının, İBB İtfaiyesi'nin yaptığı inceleme sonucunda elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edilmişti.