İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’tan ilk açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki devir teslim töreni, saat 10.00'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilen Mustafa Çalışkan, görevini devralacak yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı Emniyet Müdürlüğü girişinde karşıladı.

İki emniyet müdürü daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü makam odasına geçerek baş başa görüştü.

İKİ EMNİYET MÜDÜRÜ BAŞARI DİLEDİ

Görüşmenin ardından basına açık olarak gerçekleşen devir teslim töreninde iki müdür birbirlerine çiçek verdi.

Yeni görevi için Ankara'ya gidecek olan Mustafa Çalışkan, “Dünyanın en güzel yerlerinden birinin emniyet müdürü oldunuz. Tebrik ederim diyerek.” Zafer Aktaş'a başarı diledi.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Devir teslim töreni sonrasında basın mensuplarına yönelik kısa bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şunları söyledi:

* Türkiye'nin göz bebeği olan böyle bir şehirde görev almaktan onur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir görevi tebliğ ettiği için şükranlarımı arz ediyorum.

* İnşallah daha önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kadro ve personelimizle birlikte layıkıyla görev yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

* Başta PKK- KCK, PYD, FETÖ, DEAŞ gibi her türlü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir.

“HEDEFİMİZ ÇALIŞMAK”

Hedefinin çalışmak olduğunu ifade eden Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

* Sonuna kadar halkımızın huzuru ve güvenliği için mücadelemiz devam edecektir. Hedefimiz çalışmak arkadaşlar. Daha iyi daha huzurlu bir İstanbul yapmak için geldik. Layıkıyla görevimizi yapmaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tevdilerine teveccühlerine mazhar olmaya çalışacağız.