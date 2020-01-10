İşte büyük rektör… Darısı diğerlerinin başına!

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci ücretlerine yapılan ücret zammının ardından Türkiye bir süredir öğrenci yemek ücretlerini tartışıyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü üniversite öğrencilerinin ücretsiz faydalanması için kampüs içerisine ücretsiz çorba çeşmesi kurduran Sadettin Hülagü bu defa kütüphanede ders çalışan öğrenciler için düğmeye bastı.

SINAV DÖNEMLERİNDE GECE DE AÇIK

Üniversite kampüsü içerisinde bulunan ve sınav döneminde 7 gün 24 saat açık olan kütüphanedeki öğrencilere hem sandviç hem de sıcak/soğuk içecekler ücretsiz olacak. İlk ikram dün akşam ders çalışan öğrenciler için yapıldı. Üniversite öğrencileri uygulamayı sevinçle karşıladı. Ücretsiz ikramlardan günlük minimum bin öğrencinin faydalanması planlanıyor.

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2 BİN ÖĞRENCİYE YEMEK BURSU VERİLİYOR

Kocaeli Üniversitesi'nde üniversite yönetimi 2 bin öğrenciye ücretsiz yemek bursu veriliyor. Üniversite tarafından tespit edilememiş veya yemek bursuna başvurmamış öğrenciler sağlık kültür spor daire başkanlığına başvurup talep ederek ücretsiz yemek hakkını elde edebiliyor.