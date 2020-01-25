İşte Elazığ ve çevresinde şimdiye kadar yaşanan büyük depremler!

TMMOB Makina Mühendisleri Odasının geçtiğimiz yıllarda yayınladığı deprem raporuna göre, 1900–2009 yılları arasında Türkiye'de 223 büyük deprem meydana geldi.

Bu depremlerde resmi verilere göre 86.000 kişi hayatını kaybetti, 549.000 yıkık veya ağır hasarlı konut tespit edildi.

Bu depremlerden gerek can kaybı gerekse ağır hasarlı bina açısından en büyük ikisi 1939 Erzincan depremi ile 1999 Gölcük merkezli Marmara depremi.

Erzincan depreminde 116 bin 720 bina ağır hasar gördü ve 32 bin 962 yurttaş yaşamlarını kaybetti. 1999 Marmara depreminde ise 112 bin 724'ü yıkık ve ağır hasarlı olmak üzere toplam 376 bin 479 konut ve işyerinde hasar saptanmış ve resmi rakamlara göre 17 bin 408 ve/veya 17 bin 480 yurttaş yaşamlarını kaybetti.

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ

Van'ın Tabanlı ilçesi merkezli olarak 2011 yılında meydana gelen depremdir. bu depremden yaklaşık iki hafta sonra Van-Edremit merkezli bir deprem de aynı öncü depremi gibi şiddetli şekilde Van ve ilçelerinde hissedilmiştir.

Bu iki depremde 700'e yakın insan hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2.000 kişi de yaralanmıştır.

Elazığ’da ise yakın yerleşim yerlerinde 1874 yılında 7,1; 1875 yılında 6,7; 1905 yılında 6,8; 1910 yılında 5,0; 1977 yılında 5,1; yakın tarihlerde ise 13 Temmuz 2003 yılında 5,7; 11 Ağustos 2004 yılında 5,3; 26 Kasım 2005 yılında 5,2; 9 Şubat 2007 yılında 5,0; 8 Mart 2010 yılında 6,1 ve 24 Haziran 2011 5,4 büyüklükte depremler meydana geldi. Bu depremlerde de binlerce yurttaş hayatını kaybetti.

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