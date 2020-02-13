İşte “FETÖ Borsası” iddiasına konu olan köşk

İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in, iş adamı Ahmet Taçyıldız hakkındaki FETÖ iddialarını “sümen altı” ettiği yönündeki iddialara ilişkin yürütülen idari soruşturmada koruma polisleri ifade verdi. Müfettiş raporuna yansıyan ifadelerde Taşdemir’in amcası üzerine devredilen Sarıyer’deki 3 katlı ahşap köşkün nasıl el değiştirdiğine dair bilgiler yer aldı. İ

Taşdemir’in koruması E.U., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “7 Nisan 2014 tarihinde Özgür Taşdemir’in makam aracıyla Beşiktaş Arnavutköy’deki bulunan lojmana gittik. Özgür müdürü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirdik.

“AMCASINI ALIP TAPUYA GÖTÜRDÜM”

Ben ve makam şoförü aşağıda beklerken, Özgür müdürden bir mesaj geldi. Makam şoförü A.A’ya, Bağcılar’da bulunan amcası Adem Taşdemir’i alarak Sarıyer’deki tapu dairesinde bulunan bir şahısla buluşmasını sağlamamızı istedi.

Biz, A.A., ile birlikte Adem Taşdemir’i alarak Sarıyer Tapu Müdürlüğüne gittik. Özgür Müdürün bize önceden vermiş olduğu numarayı arayarak, telefondaki kişiye tapu müdürlüğüne geldiğimiz söyledim.

Daha sonra Adem Taşdemir, tapu müdürülüğüne girdi. Daha sonra Adem Taşdemir elinde tapuyla geldi. Lavaboya gideceğini söyleyerek tapuyu bana bıraktı. Tapuya baktığımda Sarıyer’de avlulu, ahşap, bahçeli, ev olarak yazıldığını gördüm. Adem Taşdemir geldiğinde birlikte İstihbarat Şube Müdürlüğüne gittik. Adem Taşdemir, Özgür Taşdemir’in odasına girdi.”

“ÖZGÜR MÜDÜRÜ 3 KEZ BU EVE GÖTÜRDÜM”

Bu olaydan önce İstihbarat Müdürü Özgür Taşdemir’i devir işlemi yapılan ahşap evin olduğu yere götürdüğünü de anlatan koruma memuru, “Hatta ev satışından bir hafta önce Ahmet Taçyıldız adlı şahısla buluştuklarını gördüm. Dolayısıyla satılan evin bu ev olduğunu düşünüyorum. Satıştan sonra 3 kez, Şube müdürü Özgür Taşdemir ve eşi B.K’yi bu eve götürdüm” dedi.

ÖZGÜR TAŞDEMİR VE AHMET TAÇYILDIZ

Müfettiş raporuna yansıyan ifadelerde Özgür Taşdemir ile Ahmet Taçyıldız’ın yakın ilişki içinde olduğu da anlatıldı. İfadeye göre, Özgür Taşdemir zaman zaman Ahmet Taçyıldız’ın evine gidiyordu. Ahmet Taçyıldız’da birçok kez İstihbarat Şube Müdürlüğüne gitti.

“BİR KUTU GETİRDİ İÇİNDE PARA VARDI”

İfadelerde, İ.M isimli bir polis memurunun bir defasında Arnavutköy’deki lojmana bir kutu getirdiğini anlatan tanık, “Bu sırada Özgür Müdür müsait değildi. Ben kutunun içerisine bakarak para olduğunu gördüm. Yine birlikte görev yaptığım A.A., bana Özgür Taşdemir’in kendisini bir şahsa gönderdiğini şahsın Özgür Taşdemir’e verilmek üzere kendisine 500 bin TL ya da döviz cinsi yazılı bir çek verdiğini söylediğini” anlattı.

MÜDÜR AMCASINA DEVRETTİRDİ

Köşk, Ahmet Taçyıldız’ın ortağı olan Hüseyin Talha Özkul’dan eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir’e devredildi. Sarıyer Emirgan Mahallesinde bulunan ahşap köşkün Adem Taşdemir tarafından 7 Nisan 2017’de alındı. Köşkün bir önceki sahibi ise Hüseyin Talha Özkul. Özkul da köşkü 25 Ağustos 2014’te aldığı belirlendi.