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İşte hainlerin Amanoslar’a geldiği paramotor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi.

Güncellenme: 11:03, 27/10/2020
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İşte hainlerin Amanoslar’a geldiği paramotor

Payas'ta dün akşam kontrol noktasına taciz ateşi açan, çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK'lı 2 terörist ile kaçtıkları İskenderun'da çatışma çıktı.

Çatışmada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğeri ise etkisiz hale getirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 teröristin Mümbiç’ten paramotor ile kalkış yapıp, Amanos Dağları'na geldiğini açıkladı. Bugün, bölgede yapılan aramalarda teröristlerin geldiği paramotor bulundu.

3 AY ÖNCE DE AYNI YÖNTEMLE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞLARDI

PKK’lı teröristler, daha önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), 19 Temmuz’da Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti.

27 Kasım 2019’da ise Hakurk’ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.

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Hatay Irak patlama PKK saldırı terörist TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Yayınlanma Tarihi:10:27,
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