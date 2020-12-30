İşte hunharca katledilen Aylin Hoca cinayetinin tüm detayları

Hayati ARIGAN/İSTANBUL

Cinayetin tüm detaylarının ifadesinde anlatan inşaat işçisi Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer ile 2009'da internetten bir izdivaç sitesinden tanıştığını iddia etti. 10 yıllık ilişkinin detaylarını anlatan Ayyıldız, cinayeti nasıl işlediğini de soğukkanlılıkla anlattı.

Aylin Sözer cinayetinin en yakın tanığı üst katında yaşayan kardeşi Nilay Sözer oldu. Nilay Sözer haber alamadığı ablasının kapısına defalarca gitmesine, kapıyı zorlamasına rağmen yaşananlara engel olamadı. Kemal adındaki kişinin ablasının evine gelip gittiğini ifadesinde belirten Nilay Sözer, bu konuda ablasını dikkatli olması konusunda uyardığını ifadesinde şöyle anlattı:

KEMAL TADİLAT İÇİN GELDİ

* Olayın gerçekleştiği apartmanda 10 yıldır yaşıyorum. Ablam Aylin ise Kasım’da apartmana taşındı. Ablam 2018’de boşandı ancak eşi ile 2008’den buyana ayrı yaşıyordu. Bildiğim kadarıyla bir sevgilisi ve flörtü yoktu. İlişkileri konusunda benimle konuşmaktan çekinirdi. Kasım ayının ortasında ablam ve bir erkek gelerek benden merdiven istedi. Eve gittiğimde adının Kemal olduğunu öğrendiğim kişi ile ilişkisinin olup olmadığın sordum. İlişkisinin olmadığını yardıma geldiğini, tamir işlerini bitirip gideceğini söyledi. Ertesi gün ablamın evine gittiğimde Kemal yine evdeydi.

KEMAL'İ EVDEN KOVDUM

* Yaklaşık bir kaç hafta sonra ablamla bir araya geldiğimizde bana ‘Kredi kartımı kaybettim' dedi. Evine kimin girip çıktığını sorduğumda, “Kemal vardı. Kemal'i kovdum dedi. Onun kartı alıp gittiğinden şüpheleniyorum” dedi. Ben de “Şüpheleniyorsun ama kartı sen mi verdin” dedim. Bana alışverişe gittiğimizde bir kere verdiğini söyledi. Ablam konuyu kapatmaya çalışıyordu. Kemal ile ilişkilerinden şüpheleniyordum. Bana yine kapısına geldiğini ve kovduğunu söyledi. Ben de dikkatli ol dedim. Sonra ilişki durumlarını sormadım.

KEDİLERİN SESİ GELİYORDU

* Son olarak ablamla 28 Aralık akşam saat 22.40 sıralarında görüştük. Olay günü ablamın asistanı Serkan arayarak, “Aylin hocadan garip garip mesajlar geliyor” dedi. Ablamın vermiş olduğu yedek anahtar ile aşağıya indim. Telefonla sürekli aradım. Telefon meşgule alınıyordu. Anahtar içeriden takılı olduğu için kapıyı açamadım. Kapıyı dinledim iki kedisinin sesi geliyordu.

“MESAJLARDAN ŞÜPHELENDİM”

* 11.31’de “Şu an konuşamıyorum” diye mesaj geldi. “Dairenin kilidini dün değiştirdim” ve “Bitanem canım” şeklinde mesajlar geldi. Mesajlardan şüphelendim. Çünkü ablam bana “Aşkım, kuzum ve sevgilim” diye hitap ederdi.

“ALEV PÜSKÜRTÜYORDU”

Yazışmalardan sonra ablam olmadığını anladım. Kapıyı zorladım. Polise haber verdim. Polis gelince kapıyı tekmeleyerek açtı. Kapı aralığından alev püskürmesi gördüm ve patlama oldu. Polisler yuvarlandı. Gazdan kimse gözünü açamıyordu.

“KEMAL EVİN FERDİ GİBİ DAVRANIYORDU”

Aylin'in asistanı Serkan Yaman ise Aylin Hoca'nın taşınma sürecinde Kemal isimli biriyle kendisini tanıştırdığını ancak taşınmaya yardım etmek için bulunan Kemal'in evin ferdi gibi davrandığını söyledi.

Serkan Yaman ifadesinde şunları anlattı:

* Aylin hoca evini taşırken Kemal isimli kişiyle bizi tanıştırdı. Ev tadilatında bulunacağını söyledi. Ancak kendisi ev tadilatıyla uğraşan birisinden çok evin ferdiymiş gibi davranıyordu. Bundan iki üç hafta önce Aylin Hoca, “Ben Kemal'i kovdum. Ne olur ne olmaz benim sosyal medya ve işle ilgili şifrelerimi değiştirmekle yardımcı olur musun” dedi. Aynı dönemde kredi kartını evin içinde kaybettiğini bunu nasıl bulabileceğini sormuştu.

SERKAN OĞLUŞUM MESAJI

* Cinayet günü 10.55’te whatsapp üzerinden “Serkan oğluşum senden çok önemli bir iyilik isteyebilir miyim” mesajı geldi. Mesajın devamında bir arkadaşının yanında olduğunu konuşacak durumda olmadığını bana para göndermek istediğini, göndereceği parayı dolar ve euro yapıp kurye ile tekrar kendisine göndermemi istedi. Hatta paketi yaparken içinde para olduğunun anlaşılmamasını tembihledi. Ben de “Sizinle konuşmadan hiçbir şey yapamam” dedim. Çünkü konuşma tarzı ve cümleleri hocanınkine benzemiyordu. Kardeşi Nihal'i arayarak durumu anlattım.

“ŞÜPHELİNİN KARDEŞİ ARAMIZ BOZUKTU”

Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın kardeşi Murat Delbe ise ağabeyiyle aynı evde kaldıklarını bir aydır aralarının bozuk olduğunu söyledi. Abimin eşi milli eğitimde hademelik yapıyordu. Mayıs ayında Manisa'ya tayini çıktı. Eşi 3 çocuğuyla oraya gitti. Abim ile aynı evde kalıyoruz. Daha önceleri metro inşaatında çalışmıştı. Şimdi gündelik işlerde çalışıyor. Abim ile bir aydır aram kötüydü.

Kemal Ayyıldız ise olayın ardından pişman olduğunu belirterek, “Evden çıkabilseydim olaya hırsızlık süsü verecektim” dedi. Ayyıldız hunharca cinayeti gözünü kırpmadan şöyle anlattı:

* 2009’da k… com adlı sitesinden tanıştık. O tarihlerde ben bekar, O Amerika'da idi. Boşandığını, tartışmalı sorunlu bir evlilik yaptığını hatırlıyorum. Tanıştığımızda düzeyli neşeli bir arkadaşlığımız vardı. Sonradan ilişkimiz ilerledi.

“EVLİ OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE UZAKLAŞTIM”

* 2 yıl sonra Aylin Türkiye'ye döndü. Buluşarak arkadaşlığımız ilerledi, cinsel birliktelikler yaşamaya başladık. Boşanmış olduğunu söylemesine rağmen evli olduğunu öğrenince kendisinden uzaklaştım.

* Telefonunu engelledim. Bu sırada Hülya adında bir kadınla evlendim. Eşim ve ağabeyi ile yaşadığım sorunlar nedeniyle karakolluk oldum ve hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarıldı. 2014’te Aylin Sözer mesaj atınca karşılıklı aşkımız depreşti.

* 2014-2020 arasında kendisiyle sorunsuz bir şekilde 3-4 defa ayrıldık. Eşimin Manisa'ya tayini çıkmasından sonra Aylin Sefaköy'deki evinde ‘Gel benimle kal' dedi.

CİNAYET GÜNÜ SAAT: 08.30

* Geçen hafta ‘Biz ne yapıyoruz. Halimiz ne olacak' dediğimde ‘Salı günü boşum gel' dedi. 8 gün evine gitmedim. Cinayet günü saat 08.30 da Aylin'e gittim. Alkollü içecekler ve mezesini hazırlamıştı. Birlikte içmeye başladık. Kendisine Manisa'ya eşimin yanına gideceğimi söylediğimde, yanında kalmamı istedi.

MUTFAKTAN BIÇAK ALDI

* Arkamdan yüksek sesle ‘Bende yiyip içiyorsun senin derdin Hülya' diye bağırmaya başladı. Kendisini başkaları duyacak diye uyardım. Kapının kilidini açıp çıkacakken arkamda beliren Aylin bıçakla saldırdı. Arkama dönüp ‘Ne yapıyorsun, biz bu muyuz' diyerek gönlünü almak için sarılmaya çalıştım.

* Amacım kendisini sakinleştirmekti. Sol elimle bıçağı tutmaya çalıştım. Hatta avcumun içi bıçakla kesildi. Elindeki bıçağı alayım diye Aylin'in sağ elini çevirmeye çalıştığım sırada halen elinde olan bıçak boynunu derin bir şekilde kesti.

* Bana küfürler etmeye devam ediyordu. Elime aldığım bıçağı Aylin'in vücuduna vurduğumu, salladığımı, neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Bilinçli bir şekilde yapmadım. Aylin'i kucaklayıp yatağa götürdüm. Tampon yapmaya çalıştım.

“KORKTUM PANİKLEDİM”

* Sonra kapı sesi duyduğumu hatırlıyorum. Korktum. Sonra telefonuna Aydanur diye birinden arama geldi. Meşgule aldım. Sonra tekrar arayınca ‘Hastanedeyim' mesajı attım. Yakalanmakta korktum, panikledim. Dolapları karıştırıp bir kaç yüzük ve kolye aldım. Zaten bir kısmını kendisine ben hediye almıştım.

* Aylin'in dışarıda olduğu imajını verebilmek için asistanı Serkan'a ‘Ben ablamdayım. Onun ihtiyacı var. Sana para göndereyim sen de bana kurye ile gönder' diye mesaj attım. Serkan, ‘3 gibi çıkacağım' deyince ‘Tamam ben hallederim ablayla' dedim. Aylin'in ablası olup olmadığını bilmiyorum. Evden çıkabilseydim olaya hırsızlık süsü verecektim. Pişmanım böyle bir duruma düşmek istemezdim.

* Cinayetin ardından polis ise Kemal Ayyıldız'ın kendilerine saldırdığını, evdeki doğalgaz borusunu keserek kendilerini yakmak istediğini söylemesi üzerine müdahale edildiğini belirtti. Zor kullanılarak etkisiz hale getirilen Kemal Ayyıldız'ın üzerinden altın zincir, yüzük, bir küpe ve bir kargaburun çıktı. Kemal Ayyıldız'ın cinayetin ardından Aylin Sözer'in kardeşi Nilay ve asistanına attığı mesajlarda dosyaya delil olarak girdi.

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