İşte İBB’nin seçtiği 6 teknoloji projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Young Guru Academy (YGA) ve İBB ortak projesi olan Tech İstanbul platformu kapsamında; 159 girişim içerisinden seçilen 6 girişimin daha yeşil ve daha adil bir İstanbul için yaratıcı teknolojilerini açıkladığı etkinliğe katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu, inovasyon ve çağrı sürecinin pandemi sürecinde başlamasına rağmen, kurulan ilişkilerin sağlıklı olduğunun altını çizdi.

“İSTANBUL'UN YENİ TEKNOLOJİLERLE KENDİNİ İSPAT ETME ZORUNLULUĞU VAR”

Sürece katkı sunanlara ve özellikle gençlere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

* İstanbul'un özellikle yüksek teknoloji sürecine dünya ekseninde çok iyi bir yerde olmasını arzu ediyoruz. Dünyanın, yeni teknolojilerle kendini ispat eden şehirlere ihtiyacı var.

* İstanbul'un bu konuda üstün bir rol ortaya koyma zorunluluğu var. Hem insan kaynağı açısından hem de erişim noktası açısından bakıldığında merkezi bir şehir.

“TEKNOLOJİ İHRAÇ ETMENİN YOLU GENÇLERDEN GEÇİYOR”

İmamoğlu, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir ülke olma hayalini ve bunun geçtiği yolları şu ifadelerle anlattı:

* Biz bu konuda daha da ileriye gitmek istiyoruz. Günün sonunda, ‘Nedir hayaliniz' deseniz buna ben, ‘Türkiye ve İstanbul'un teknolojiyi ithal eden değil tam aksine kat be kat fazlasıyla ihraç eden ülkeye ve şehre dönüşmesi' derdim.

* Bunun yolu da gençlerden geçiyor. Girişimciliği teşvik eden bir modelden geçiyor. Bu yapılan yarışma ve sürecin aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarına dokunuyor olması da kıymetliydi.

* Çevre, ulaşım ve enerji gibi şehrin ihtiyaçlarını karşılayan konular üzerinden yürümesi de çok kıymetliydi. Umudun güçlenmesi için ortaya koyulan bu girişimcilik modellerini hayata geçirmekte değerli. Biz bu tarafında da agresif olacağız, ısrarlı olacağız.

159 GİRİŞİM ARASINDAN SEÇİLEN İŞTE O 6 PROJE:

Kodeco: Temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümlerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir tekno-girişim firmasıdır.

Reengen: Enerji değer zincirinde üretimden tüketime kadar uçtan uca veri analizi çözümleri sunar.

BakTek: Mikrobiyolojiyi ileri teknoloji kullanarak atık su sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlayan inovatif ürünler geliştirir.

Stroma: Kazaları azaltmak için sürücü ve işçi davranışını analiz eden yapay zeka tabanlı bir arayüzdür.

Bluedot: Elektrikli araç şarj cihazlarını sürücülerle en uygun şekilde bağlar.

Duckt: Tak&çalıştır evrensel adaptörü ve IoT şarj çözümüyle kamusal alanın düzenlenmesi ve MaaS için daha iyi bir deneyim sağlar.