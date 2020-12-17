İşte Sarıgül’ün partisinin ismi ve logosu

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’nin siyasi parti tanıtımı İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül’ün partisinin ismi Türkiye Değişim Partisi oldu. Logosunda ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldız yer alıyor.

“KALBİMİZ TÜRKİYE İÇİN ATACAK”

Corona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleşen toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubunun katıldı. Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Sarıgül, “Değişimim öncüleri siz olacaksınız. Samimi içten ve son derece şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz huzur yolu olacak. Yolumuz milletimizin yüzünü güldürme yolu olacak. İnşallah kalbimiz bundan sonra bütün Türkiye için atacak” ifadelerini kullandı.