İşte tahliye operasyonlarının detayları…

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesinde koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı üstlenmiş durumda. Getirilen vatandaşların nerelerde kalacaklarına ise, yurtların müsaitlik durumuna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı karar veriyor. Gelen Türk vatandaşları, 77 ildeki toplamda 161 yurda yerleştiriliyor.

Yurt dışından getirilen her Türk vatandaşı, nereden geldiğine bakılmaksızın 14 gün karantinaya alınıyor. Karantina bitiminde Covid-19 belirtileri göstermeyenler, yine ücretsiz olarak Türkiye'deki ikametgahlarına veya yakınlarının yanına gönderiliyorlar.

İLK YOĞUNLUK SALGININ BAŞINDA

Bu çerçevede yurt dışından gelenlerin karantinaya alınmasına ilişkin uygulamada ilk yoğunluk Mart ayı sonunda, salgının Türkiye'de görülmeye başlamasıyla yaşandı. Bu dönemde karantinaya alınanların büyük bölümünü umre seyahatinden dönenler oluşturdu.

Ayrıca tarifeli uçak seferlerinin durması sonucu, çeşitli nedenlerle diğer ülkelerde olan Türk vatandaşları da özel uçaklarla Türkiye'ye getirilip karantinaya alındı.

İKİNCİ DALGA RAMAZAN DÖNEMİNDE

Yurt dışından gelişlerde ikinci yoğun dalgayı ise, özellikle Ramazan Bayramı'nı Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçiler ile Türkiye'ye uzak ve ulaşım imkanları kısıtlı coğrafi bölgelerde yaşayan vatandaşların tahliyesi oluşturdu.

Özellikle Avrupa ülkelerinden, Ramazan’ı Türkiye'de aileleriyle birlikte geçirmek isteyen çok sayıda Türk vatandaşı tahliye edildi. Ayrıca Güney Amerika ve Uzakdoğu gibi Türkiye'ye uzak bölgelerde kalan vatandaşlar için de özel seferler düzenlendi.

65 BİN KİŞİ EVLERİNE GÖNDERİLDİ

AFAD son olarak iki gün önce yaptığı açıklamada, yurt dışından getirilerek karantinaya alınan Türklerin sayısının 74 bin 898 kişi olduğunu, bunun 65 bin 243’ünün karantina süresini tamamlayarak evlerine gönderildiklerini açıklamıştı. Ancak AFAD'ın bu açıklamasından sonra da Türkiye’ye gelişler devam etti. Son olarak dün ABD'den 296 Türk vatandaşı tahliye edildi.

AFAD, bu süre boyunca Türk vatandaşlarına 2 bin 2 personelin hizmet verdiğini de açıkladı. Açıklamada vatandaşlara yemek sağlayanın Kızılay olduğu belirtilerek toplamda 3 milyon 639 bin 61 öğün dağıtıldığı kaydedildi.