İşten atılan işçilere belediye sahip çıktı

Bodrum'da çeşitli inşaatlarda çalışan 350'den fazla işçi, işten çıkarıldıkları için ortada kaldı. İsimleri tek tek yazılarak bir liste hazırlanan mağdurlar için Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi gerekli tüm önlemleri aldı.

Zor durumda olan yurttaşların memleketlerine ulaşabilmeleri için otobüslerde 23 kişilik gruplar halinde yer ayırtıldı.

Yaşar Çelikhan Bodrum Belediyesi olarak gerekli gıda ve barınma ihtiyaçlarının da sağlandığını ifade etti.

İşçiler otobüslerdeki koltuklarda bir kişi oturtuldu, gerekli ateş ölçümleri yapıldı. Yurttaşlara ayrıca dezenfekte solisyonlar da verildi.