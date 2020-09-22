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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüsünün ekonomik etiklerini azaltmak için uygulanan işten çıkma yasağı son olarak 17 Eylül’de iki ay süre ile uzatılmıştı. İşte çıkarma yasağı ilk olarak 17 Nisan’da 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca yürürlüğe alınmıştı.

12:29 -
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İşten çıkarılma yasağı 17 Kasım 2020 Salı günü son bulacak.

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