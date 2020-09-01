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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı için kritik gün 17 Eylül

Corona virüsü sebebiyle artacak işsizliğin önüne geçilmesi amacıyla işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 17 Nisan’da başlayan işten çıkarma yasağı, sonrasında aylık periyotlar eşliğinde uzatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatılmış ancak işten çıkarma yasağı ile ilgili açıklama yapılmamıştı. Peki, işten çıkarma yasağı 17 Eylül’de bitecek mi? İşte detaylar…

13:33 -
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı için kritik gün 17 Eylül

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ile birlikte işverenlerin işçileri işten çıkarması yasaklanmıştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işten çıkarma yasağını uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı kanalından henüz yayınlanmış bir genelge yok. Aksi bir açıklama yapılmaması durumunda işten çıkarma yasağı 17 Eylül itibariyle son bulacak.

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Eylül'den itibaren işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağını söyledi.

Ücretsiz izne çıkartılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği ödemelerinin ise 8 Eylül'de yatacağı bildirildi.

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