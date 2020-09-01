İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı için kritik gün 17 Eylül

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ile birlikte işverenlerin işçileri işten çıkarması yasaklanmıştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işten çıkarma yasağını uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı kanalından henüz yayınlanmış bir genelge yok. Aksi bir açıklama yapılmaması durumunda işten çıkarma yasağı 17 Eylül itibariyle son bulacak.

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Eylül'den itibaren işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağını söyledi.

Ücretsiz izne çıkartılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği ödemelerinin ise 8 Eylül'de yatacağı bildirildi.