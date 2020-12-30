İşten çıkarma yasağı uzatıldı! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Resmi Gazete'den yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 17 Ocak 2021 tarihinde son bulacak olan işten çıkarma yasağı iki ay süre ile daha uzatıldı.

Resmi Gazete yayınlanan kararname şu şekilde;

“4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılması, mezkur kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.”

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Ayrıca 2943 TL’lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.