İşten çıkartılan 35 işçiden AKP’li belediyeye suç duyurusu

31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı Belediyesi’nin AKP'ye geçmesi sonrasında iddiaya göre AKP'li belediye meclis üyelerine yakın olan ve seçim sürecinde kendine çalışan 90 kişi belediyede sigortasız olarak işe alındı.

Kadroya alma vaadiyle farklı sürelerde sigortasız ve ücretsiz çalıştırıldıktan sonra işten çıkarılan 35 işçi, AKP'li Ağrı Belediyesi hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“ÜCRETLERİMİZİ ÖDEMEDEN KAPI ÖNÜNE KOYDULAR”

Suç duyurusunun ardından DİSK Ağrı İl Temsilciği’ne ziyarette bulunarak destek isteyen işçiler, şunları kaydetti:

* Seçim sürecinde iş vaadi ile seçim kampanyasında ve sonrasında Ağrı Belediyesi’nde muhtelif işlerde çalıştırıldık. Aynı durumda olan bir arkadaşımızın karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından hepimizi, alacağımızı iddia ettikleri ücretlerimizi de ödemeden kapı önüne koydular.

* Sürekli olarak bir oyalama politikası ile yargı sürecini başlatmamamız yönünde telkinlerde bulunarak, bizi bugüne kadar mağdur ettiler.

* Hepimiz aile geçindiren insanlarız. İlimizde iş potansiyelinin kısıtlı olması nedeni ile bu vaatlerle aylarca sigortasız olarak çeşitli birimlerde çalıştık.

* Her gün biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini ve en kısa zamanda her şeyin yoluna gireceği vaadiyle sürdürdüğümüz çalışmamızın yine şifai bir şekilde sonlandırıldığını söyleyerek bizi kapı önüne koydular.

* O süreçten bugüne dek zaten kısıtlı olan iş imkanları birde salgınla birleşince iş bulamaz hale geldik. Ağrı Belediyesi’nden çalışma ücretlerimizi talep etmemize rağmen onları da resmi bir belge olmadığı için ödemediler. İçine düşürüldüğümüz bu haksız tutumdan dolayı suç duyurusunda bulunarak adli süreci başlattık.

“İŞÇİLERİMİZE TÜM HUKUKİ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

İşçilere hukuki alanda tüm desteklerini sunacaklarını belirten DİSK Ağrı İl Temsilcisi Ersin Erincik ise şöyle konuştu:

* Emek mücadelesi kapalı kapılar arakasında boş vaatlerle sürdürülecek bir anlayışı baştan reddeder. Sizleri, çaresizlik nedeni ile içine düştüğünüz bu yanlış duruma rağmen ilin sosyo-ekonomik kıstasları nedeni ile anlıyor ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

* 3. Dünya ülkelerinde bile kaçak işçi çalıştırmanın sonlanmak üzere olduğu bir çağda Ağrı Belediyesi'nin bu fütursuzluğunu anlamlandıramadığımızı ifade etmek istiyorum.

* Devleti idare eden AKP hükümetinin bu yasal olmayan süreçte kendi belediyesine karşı nasıl bir tutum sergileyeceğini ve bu gayri hukuki durumu nasıl izah edeceğini de doğrusu merakla bekliyoruz.

* İşçinin alın teri kurumadan hakkını teslim etmek propagandası ile iktidar olan AKP'ye ait Ağrı Belediyesi’nin bu haksız, vicdansız ve izah edilemez durumunu da esefle kınadığımızı belirterek ihtiyaç duyduğunuz tüm hukuki desteği sunacağımızı ve ilgili platformlarda da dillendireceğimizin sözünü veriyorum.