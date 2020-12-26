İstifa eden AKP’li başkandan çarpıcı iddia: Kapıyı kırıp belgeleri aldılar

Konya’da AKP Cihanbeyli İlçe Başkanı Mustafa Akoğlu ve ilçe yönetiminde bulunan 11 kişi görevinden istifa etti. Akoğlu'nun istifa dilekçesini AKP Konya İl Başkanlığı'na sunmasının ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından ilçe başkanlık binasının kapısı kırılarak bazı belgeler alındı. Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan Akoğlu, şunları söyledi:

“Sağlık sorunlarımdan dolayı görevimden istifa ettim. İstifa dilekçemi il başkanımıza verdikten sonra ilçeye döndüm. İlçe başkanlığına geldiğimde ilçe başkanlık binamızın kapısının kırıldığını gördüm. İçeriye girip baktığımda ise karar defterimizin ve bazı belgelerin olmadığını gördüm. Bu belgelerin belediye tarafından çalındığını biliyorum. Kapıyı girip içeriden habersiz karar defteri ve mührü almaya kimsenin hakkı yok. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağım”

“BELEDİYE BAŞKANIYLA ANLAŞAMIYORDUK”

AKP'li Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ile de anlaşamadıklarını belirten Akoğlu, “ İlçede belediye başkanı ile birçok yönde anlaşamadık. Başkan laf dinlemiyor ve ben bilirim havasındaydı. Son olarak ilçe başkanlık binasının kırılıp belgelerin alınması oldukça can sıkıcı bir durum oldu” ifadelerini kullandı. Akoğlu geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen 7. Olağan Kongrede AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı olmuştu.