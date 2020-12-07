İstihbarat Dairesi’ni işgal girişimi davasında istenen cezalar belli oldu

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar bulundukları SEGBİS üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaada, bütün sanıkların “devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama” suçundan “müebbet” ve bu bilgileri “temin etme” suçundan ise 20’şer yıla kadar hapisleri istendi.

‘Fuat Avni’ adlı twitter hesabının kullanıcılarından olduğu ileri sürülen Mustafa Koçyiğit ile Haşim Türker, Akif Güngör, Bülent Günay, Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammed Serhat Al ve Hamdi Özdere’nin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yine bütün sanıkların bazı bilişim suçlarından toplamda 26’şar yıla kadar hapse çarptırılmaları istenen mütalaada, sanıklar Yusuf Ziya Sarı, Reşat Arıkan, Eyüp Liste, Hasan Demir, Murat Ahmetoğlu, Abdullah Öner, Mahmut Orak, Gazi Topal ve Nazmi Mert hakkında “silahlı terör örgütüne üyelikten” 15 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Tahliyeye yönelik taleplerini dile getiren sanık ve avukatları, esas hakkında savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Mahkeme duruşmayı, 28 Aralık 2020’ye erteledi.