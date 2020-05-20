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İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!

Kalabalık görüntüsü nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özellikle uyardığı İstanbul İstiklal Caddesi'nde son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

15:24 -
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İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!

Corona ile mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü.

FOTO: DHA

Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

İstiklal Caddesi’ndeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü. (DHA)

SAĞLIK BAKANI KOCA UYARMIŞTI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken, evde kalmaya çalışalım” demişti.
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Son güncelleme: 15:34 20.05.2020
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