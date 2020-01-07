İstiklal Caddesi’nde +18 görüntüler! Görenlerin ağzı açık kaldı

İstanbul’da her gün binlerce insanın geçtiği Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi, ilginç bir ana sahne oldu. Tarihi Halep Pasajı bitişiğindeki kebapçının caddeye bakan ekranında bir süre müstehcen film oynadı.

Söz konusu ekranı fark eden bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydederken durumu fark edenlerin şaşkınlık yaşadığı görüldü.

RESTORAN YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Habertürk’ün ulaştığı bir restoran yetkilisi menünün gösterildiği ekranın bağlı olduğu bilgisayarda daha önce müstehcen sitelerin açılmış olabileceğini, olayın yaşandığı sırada söz konusu filmin restoran içinde izlenmesinin söz konusu olmadığını, videonun otomatik açıldığını söyledi.

Görüntünün ekranda 2 dakika kadar kaldığını belirten yetkili, uyarı üzerine bilgisayarı kapattıklarını belirterek, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına tepki gösterdi.