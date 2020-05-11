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İstiklal Caddesi’nde bugün

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde corona virüsü önlemleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan birçok iş yeri bugün yeninden açıldı. Açılan iş yerlerinde hijyen çalışmaları yapıldı.

14:38 -
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İstiklal Caddesi’nde bugün

Kontrollü sosyal hayata geçişle beraber Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan birçok iş yeninden açılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden açılan iş yerlerinde detaylı hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.

FOTO: DHA

Hafta sonu uygulanan kısıtlama kararının sona ermesi ve havanın güzel olmasını fırsat bilen fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde gezintiye çıktı.

FOTO: İHA

İstiklal Caddesi’nde girmek isteyen vatandaşları ve turistleri Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri karşıladı. Caddenin girişine kurulan stantlarda giriş yapmak isteyenlerin ateşleri ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı, maskesi olmayanları ise maske verildi. (İHA)

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