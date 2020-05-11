İstiklal Caddesi’nde bugün

Kontrollü sosyal hayata geçişle beraber Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan birçok iş yeninden açılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden açılan iş yerlerinde detaylı hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.

Hafta sonu uygulanan kısıtlama kararının sona ermesi ve havanın güzel olmasını fırsat bilen fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde gezintiye çıktı.

İstiklal Caddesi’nde girmek isteyen vatandaşları ve turistleri Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri karşıladı. Caddenin girişine kurulan stantlarda giriş yapmak isteyenlerin ateşleri ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı, maskesi olmayanları ise maske verildi. (İHA)