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İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken görüntüler!

Corona virüsüyle mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde, normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlâl edildiği cadde, eski günlerine geri döndü.

17:13 -
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Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından corona virüsüyle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne maskesiz girmek yasaklanmıştı.

Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlâl ettiği görüldü.

Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,” Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim” ifadelerini kullanarak vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. (DHA)

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Bilim Corona Dicle Üniversitesi İstiklal Caddesi Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya Taksim
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