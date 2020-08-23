İstiklal Caddesi’nde hayrete düşüren görüntüler!

Corona virüsü karşı mücadele sürerken Beyoğlu İstiklal caddesinde kurallar hiçe sayıldı. Son 3 aydır hayata geçirilen Yeni Normalleşme Döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayması dikkat çekiyor.

MASKE VE MESAFE UNUTULDU

İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar maskeyi hiç takmazken bazılarının da maskeyi çenesinin altına ve koluna taktığı görüldü. Ayrıca maskeyi şapka gibi kafasına takan adam dikkat çekti. (İHA)

İLGİLİ HABER Kentten art arda üzücü haberler geldi! Corona iki can daha aldı