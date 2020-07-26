İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe unutuldu!

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla İstiklal Caddesi’ni alışverişe gelen vatandaşlar doldurdu. Bayram alışverişlerini son ana bırakmak istemeyen vatandaşlar nedeniyle caddede büyük bir yoğunluk oluştuğu gözlemlendi.

MASKE TAKMADAN DOLAŞTILAR

Tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması, sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından corona virüsüyle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne maskesiz giriş yasaklanlmıştı. (DHA)

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