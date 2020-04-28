İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanıyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir süredir sakinlik vardı. Ancak havanın da güzel olması nedeniyle İstiklal Caddesi’nde bugün yoğunluk yaşanıyor.

Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken bazıları ise sosyal mesafe kuralına uymadan İstiklal Caddesi’nde dolaştı. Beyoğlu Belediye Zabıta ekipleri de cadde üzerinde gezerek sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyardı.

PTT KUYRUĞU SÜRÜYOR

Öte yandan Esenyurt’taki PTT şubesi önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT şubesine geldi. Metrelerce kuyruk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Çok sayıda polis, kuyruk boyunca kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı. PTT önündeki kuyruk havadan fotoğraflandı.