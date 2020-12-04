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İstiklal Caddesi’nde yeni dönem başladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş çıkış uygulaması başlatıldı.

Güncellenme: 16:01, 04/12/2020
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi’nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karedodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor.

Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor. Bu uygulama ile İstiklal Caddesi’ndeki kişi sayısı tespit ediliyor. Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.

FOTO: DHA

Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor. (DHA)

Corona İstiklal Caddesi Polis sigara uygulama
Yayınlanma Tarihi:15:46,
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