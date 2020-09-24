İstikşafi ne demektir? TDK anlamı ve açıklaması…

İstikşafi “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma” gibi anlamlar içeriyor.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NE DEMEKTİR?

İstikşafi görüşme, ‘ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi’ gibi anlamlara gelmektedir.