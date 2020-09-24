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İstikşafi ne demektir? TDK anlamı ve açıklaması…

Yunanistan ile Türkiye arasında istikşafi görüşmeleri yapılacağı açıklandı. Arapça kökenli bir kelime olan istikşafi, araştırma ve açınsama manasına gelmektedir.

09:10 -
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İstikşafi ne demektir? TDK anlamı ve açıklaması…

İstikşafi “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma” gibi anlamlar içeriyor.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NE DEMEKTİR?

İstikşafi görüşme, ‘ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi’ gibi anlamlara gelmektedir.

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Son güncelleme: 09:22 24.09.2020
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