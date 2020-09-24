İstikşafi ne demektir? TDK anlamı ve açıklaması…

İstikşafi “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma&#8221; gibi anlamlar içeriyor.. İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NE DEMEKTİR?. İstikşafi görüşme, &#8216;ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi&#8217; gibi anlamlara gelmektedir.. İLGİLİ HABERKritik toplantı bugün, gündem Doğu Akdeniz. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istiksafi-ne-demektir-tdk-anlami-ve-aciklamasi-6052038","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istiksafi-ne-demektir-tdk-anlami-ve-aciklamasi-6052038","pageType":"yazi","pageIdentifier":6052038,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130stiku015fafi ne demektir? TDK anlamu0131 ve au00e7u0131klamasu0131u2026"});aip('newsArticle', {"identifier":6052038,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istiksafi-ne-demektir-tdk-anlami-ve-aciklamasi-6052038/","headline":"u0130stiku015fafi ne demektir? TDK anlamu0131 ve au00e7u0131klamasu0131u2026","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Arap\\u00e7a","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","TAyyip Erdo\\u011fan","T\\u00fcrkiye","Yunanistan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/24/iecrop/toplanti_16_9_1600927804.jpg","author":"u0130smail Kahraman","dateCreated":"2020-09-24 09:10:44","datePublished":"2020-09-24 09:10:44","dateModified":"2020-09-24 09:22:45","info":"{"seo_news":"false"}"});