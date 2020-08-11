İstinye Üniversitesi’nden SÖZCÜ’ye ödül

Merthan SÜMBELLİ

İstinye Üniversitesi tarafından Liv Hospital’ın katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü yapılan ve “Pandemi Döneminde Habercilik” başlığıyla düzenlenen “#İstinyeli Ödülleri” üniversitenin Kongre Merkezi'ndeki törenle sahiplerini buldu.

Sosyal mesafeli tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Erdal Karaöz, yaptı. Karaöz, corona virüsü salgınının devam ettiğini belirterek, sağlık çalışanların sürecin karamanı olduğunu belirtti.

Sürecin ikinci kahramanlarının da medya çalışanları olduğuna dikkat çeken Karaöz, “Karantina sürecinde ekranların başından

ayrılamadık. Bu süreçte medyanın halkı doğru bilinçlendirdiğinin altını çizmek istiyorum. Basın mensupları hayatımızın her yerinde varlar.

Savaşlarda, depremlerde, büyük felaketlerde varlar. Pandemi sürecinde de var oldular ve bu sürecin doğru algılanması, doğru yönetilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi noktasında ciddi katkı verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Bu noktada basın mensuplarımızı, sağlık çalışanlarımızdan sonra ikincil kahramanlarımız ilan ettik” dedi.

EN İYİ KÖŞE YAZARI ÖDÜLÜ

Konuşmanın ardından üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödüller takdim edildi. SÖZCÜ gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e en iyi köşe yazarı ödülü verildi. Ankara'da bulunan ve salgın nedeniyle katılamadığı törene video gönderen Zeyrek'in ödülünü SÖZCÜ editörü Mehmet Pişkin aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Vaka sayılarının takip edildiği en güvenilir mecra”, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara “Topluma güven veren hekim” ve MFÖ Grubu “Toplumu Bilinçlendirme Projesi” ödüllerine layık görüldü. Törende 16 farklı kategoride ödül verildi.