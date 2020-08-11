Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstinye Üniversitesi’nden SÖZCÜ’ye ödül

İstinye Üniversitesi tarafından “Pandemi Döneminde Habercilik” başlığıyla düzenlenen ve öğrencilerin verdiği oylarla belirlenen “#İstinyeli Ödülleri” kapsamında SÖZCÜ gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’e en iyi köşe yazarı ödülü verildi.

15:25 -
Haberler Gündem
İstinye Üniversitesi’nden SÖZCÜ’ye ödül

Merthan SÜMBELLİ

İstinye Üniversitesi tarafından Liv Hospital’ın katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü yapılan ve “Pandemi Döneminde Habercilik” başlığıyla düzenlenen “#İstinyeli Ödülleri” üniversitenin Kongre Merkezi'ndeki törenle sahiplerini buldu.

Sosyal mesafeli tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Erdal Karaöz, yaptı. Karaöz, corona virüsü salgınının devam ettiğini belirterek, sağlık çalışanların sürecin karamanı olduğunu belirtti.

Sürecin ikinci kahramanlarının da medya çalışanları olduğuna dikkat çeken Karaöz, “Karantina sürecinde ekranların başından
ayrılamadık. Bu süreçte medyanın halkı doğru bilinçlendirdiğinin altını çizmek istiyorum. Basın mensupları hayatımızın her yerinde varlar.

Savaşlarda, depremlerde, büyük felaketlerde varlar. Pandemi sürecinde de var oldular ve bu sürecin doğru algılanması, doğru yönetilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi noktasında ciddi katkı verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Bu noktada basın mensuplarımızı, sağlık çalışanlarımızdan sonra ikincil kahramanlarımız ilan ettik” dedi.

Foto: SÖZCÜ / Salgın nedeniyle törene katılamayan Deniz Zeyrek bir teşekkür videosu gönderdi.

EN İYİ KÖŞE YAZARI ÖDÜLÜ

Konuşmanın ardından üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödüller takdim edildi. SÖZCÜ gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e en iyi köşe yazarı ödülü verildi. Ankara'da bulunan ve salgın nedeniyle katılamadığı törene video gönderen Zeyrek'in ödülünü SÖZCÜ editörü Mehmet Pişkin aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Vaka sayılarının takip edildiği en güvenilir mecra”, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara “Topluma güven veren hekim” ve MFÖ Grubu “Toplumu Bilinçlendirme Projesi” ödüllerine layık görüldü. Törende 16 farklı kategoride ödül verildi.

Son güncelleme: 15:28 11.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more