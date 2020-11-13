Çocuk istismarından tutuklanan tarikat lideri hakim karşısında

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'ın davasının ilk celsesi sabah saatlerinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, ‘Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı’ suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, ‘Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

‘AVUKATLAR SALONDAN ÇIKARILSIN’ TALEBİ

Davaya, Fatih Şağban tutuklu bulunduğu cezaevinden, mağdur ve ailesi ise bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yönetimiyle katıldı. Taraf avukatları duruşmada hazır bulunurken sivil toplum kuruluşlarının avukatları ise celseyi izledi. Sanık avukatının; müştekilerin yasal avukatlarının dışında bulunan diğer avukatların ve başka illerden gelen baroları temsil eden avukatların salondan çıkartılma talebi oy birliği ile reddedildi.

Mütalaanın okunmasının ardından sanık Fatih Şağban'ın savunması alınmaya başlanıldı. Yaklaşık olarak 4 saat boyunca savunma yapan Şağban, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

TRUMP, BİDEN, CÜBBELİ AHMET, FETÖ….

Şağban ifadesinin bir bölümünde şunları söyledi:

* Trump'un aldığı karar ve Biden'in de görüş olarak bildirdiği üzere İslam cemaatlerini bitirmek için saldırılar başlamıştır. FETÖ Terör örgütüne karşı yaptığımız reddiyeler nedeni ile bu durum başımıza getirilmiştir.

* FETÖ’ye yardım ve yataklık yapmanın haram olduğuna ilişkin fetvam nedeni ile hedefe alındık. Başka cemaat liderlerine yönelik kumpaslarda yapılmıştır.

* 15 Temmuz darbe girişiminde 3 şehit veren ve bu yapı ile mücadele eden cemaatimiz bu saldırı ile ağır yara almıştır. İnanıyorum Türk Yargısı kumpası bozacaktır.

* 17-25 Aralık öncesi isimsiz ve adressiz bir mail ile cemaatimizin olmayan yurdunda tecavüz olduğu iddiası ile suç dosyası oluşturulmak istenmiş ancak 17-25 Aralık sonrası FETÖ yapısının zayıflaması üzerine takipsizlik kararı verilmiştir. Cübbeli Ahmet isimli bir vaiz aynı kumpaslara destek olarak cezaevinden çıkmıştır.

“CEMAATE AİT EVDE KALMAK İÇİN BANA KIZINI TEKLİF ETTİ”

* Cemaate ait nezih evde kalmak, cemaatin nüfuzundan faydalanmak, kanunsuz zenginleşmek için kızını bize teklif ederek ‘efendim bu kızı sana verelim' demiştir.

* ‘Yaşı ufak, olmaz' desem de ‘Ben ve Çorum'daki arkadaşlar da rüyamızda genç bir kıza nikah kıydığını gördük' diyerek kızını ima ettiler.

* ‘Y. kendisini mehtinin hanımı olarak görüyor' demişlerdir, belki de delil toplamak için böyle konuştular ancak ısrarlara rağmen ben başımdan savdım.

“SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN SÖYLEDİĞİM LAFLAR”

* Olay başlangıcında bunları tümden savmam gerekiyordu. Ancak bir yandan devam eden iş sözleşmesi ve pandemi nedeni ile aileyi gönderemedik.

* FETÖ'cü mahrem damat ile bu işi düzenlemişlerdir. Ramazan Bayramı’nda iyi şekilde yanımızdan ayılan aile daha sonradan böyle bir iddia etmiştir.

* Karşı tarafı sakinleştirmek için söylediğim sözler tutuklanmama sebebiyet olmuştur. Y.'nin beyanlarını incelediğimde babasına münferit eylem olarak bahis ettiği olay, devreye giren hukukçu FETÖ'cüler tarafından abarttırılmış. Olay devamlı yapılan zincirleme tacize sokulmuş.

* Ailesinden 10 kişinin bulunduğu toplam 20 kişinin bulunduğu binada alı koyma iftirası atılmıştır. Y. isimli çocuğun beyanları kurgudur, abartıdır” diye konuştu.

KOMPLO, ŞANTAJ, İFTİRA…

Anne E.A.'nın iyi niyetlerini kullanarak bazı tekliflere yanına geldiğini öne süren sanık Şağban, savunmasını şöyle sürdürdü:

* Bu kötü niyetli kişiler Tehdit, şantaj ve kumpaslar karşımıza çıkmıştır. Beni ve cemaatime karşı şahsi çıkarları için bu olayı planlamışlardır.

* Komplo, şantaj ve iftiraları, mağdurun ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi, olay yerinde keşif yapılmasını ve tanıkların dinlenilmesini talep ediyorum.

Sanığın avukatı da müvekkilinin beyanlarına iştirak ettiğini, aleyhe olan hususları kabul etmediğini, dosyayı yeni davrandığını belirterek, sanığın tahliyesini mahkemeye sunacakları belge ve tanıklar için süre talebinde bulundu. Alınan savunmanın ardından duruşmaya 45 dakika ara verildi.

“İSTİSMARCILARIN KÖKÜNÜ HER YERDEN KAZIYACAĞIZ”

Verilen arada Sakarya Adliyesi önüne çıkarak bir açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, şunları dile getirdi:

* 12 yaşında bir çocuğumuz için bugün buradayız bir istismarcı profili ile karşı karşıyayız. Maalesef ki o istismarcı davayı politik siyasal bir hale getirmeye çalıştı.

* İşin içine basın mensuplarını koydu, bu işin içinde bugün çocuk için buraya gelenleri CIA ajanı olmakla suçladı. Her türlü rezillikle karşı karşıyayız.

İSTİSMARA DAİR HİÇ BİR ŞEYE YANIT VERMEDİ

UCİM Avukatı Mine Rana Kahraman ise şu ifadeleri kullandı:

* Öncelikle duruşma başladıktan sonra karşı, taraf avukatı dernek avukatlarının duruşmaya katılmasını engellemek istedi. Mahkeme heyeti Buna müsaade etmedi ve davaya devam etmemize karar verdi.

* Sonra Sanığın ifadesine başlandı. 4 saat süren savunmasında istismara dair hiçbir şeye cevap veremedi.

* Sorular sorulduğunda da heyet tarafından, çok sıkıştı heyecanlandı ve bunu yaptığını kabul etti. Bundan sonra mağdur çocuğumuz konuşacaktır davanın takipçisiyiz. (İHA)