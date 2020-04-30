İsveç Kamu Sağlığı Başkanı: Gülüşken’e daha iyi bakardık

İsveç’te yaşayan ve tedavi edilmediği ileri sürülen corona hastası Emrullah Gülüşken geçen hafta Türkiye’ye getirildi. KRT TV’den Eren Çaylan'a konuşan İsveç Kamu Sağlığı Başkanı Thomas Linden, Gülüşken'in İsveç'te tedavi edilmediği yönündeki iddialara cevap verdi. Linden, şunları söyledi:

PROSEDÜR UYGULANDI

* Emrah Gülüşken'in durumunu ilk defa sosyal medyada duydum, yetkililere bilgi verdim.

* Fiziksel olarak iyi durumdaysanız hastaneye yatırılmıyorsunuz. Bu İsveç vatandaşları ve diğer herkes için geçerli. Bana verilen bilgiye göre, her İsveç vatandaşına talimatlarımız doğrultusunda nasıl davranılıyorsa, Gülüşken'e de öyle davranıldı.

* Burada bir prosedürümüz var. Fiziksel olarak kötü durumdaysanız hastaneye yatırılıyorsunuz. Ama iyi durumdaysanız, sadece Covid-19 virüsüyle enfekte olduğunuz için hastaneye yatırılmıyorsunuz.

GEREK GÖRMEMİŞ OLABİLİRLER

İkinci kez gelen ambulansın Emrullah Gülüşken'i hastaneye götürmeyi reddettiği iddiasına cevap veren İsveç Kamu Sağlığı Başkanı Thomas Linden, ambulansta çalışan sağlık personelinin hastaların durumu hakkında karar verme yetkisi olduğunu belirtti.

“Hastanın hastaneye götürülmesine gerek görmemiş olabilirler. Her ambulans çağırdığınızda taksi gibi gelmesini ve sizi istediğiniz yere götürmesini bekleyemezsiniz” dedi.

BURADA KALSAYDI ONA DAHA İYİ BAKARDIK

Thomas Linden, Türkiye'nin kendi vatandaşlarını istediği gibi alma hakkının olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

* Her ülkenin Covid-19 hastalarını tedavi etmek için farklı kuralları ve düzenlemeleri olduğunu biliyorum. Türkiye'nin gerekli görmesi halinde vatandaşını istediği yerden alma hakkının olduğunun tamamıyla farkındayım ama bu kişiye aynı durumda olan diğer her İsveç vatandaşıyla aynı sağlık hizmeti sunuldu. Eminim ki eğer burada kalsaydı, sağlık sistemimiz ona iyi bakardı.

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