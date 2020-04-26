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İsveç’te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Ankara’ya getirildi

İsveç'te yüksek ateş ve nefes darlığına rağmen evine gönderilen corona hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gülüşken'in kızı Leyla'nın çağrısı üzerine İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

Sozcu.com.tr
13:47 -
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İsveç’te, Covid-19 testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek, evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve üç çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na saat 13.40’ta indi.

Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan 47 yaşındaki Gülüşken, ambulansa taşındı.

Kalp hastası Gülüşken ve çocukları daha sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babasının durumunu bir videoyla anlatan kızına “Sevgili Leyla, sesini duyduk, İsveç’e geliyoruz” diyerek, müjdeyi vermişti. (İHA-DHA)

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Son güncelleme: 14:10 26.04.2020
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