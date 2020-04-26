İsveç’te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Ankara’ya getirildi

İsveç’te, Covid-19 testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek, evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve üç çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na saat 13.40’ta indi.

Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan 47 yaşındaki Gülüşken, ambulansa taşındı.

Kalp hastası Gülüşken ve çocukları daha sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babasının durumunu bir videoyla anlatan kızına “Sevgili Leyla, sesini duyduk, İsveç’e geliyoruz” diyerek, müjdeyi vermişti. (İHA-DHA)