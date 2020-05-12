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İsveç’ten getirilen corona virüsü hastası taburcu oldu

Türkiye'de çokça konuşulan corona virüs hastalarından biri de, tanısı İsveç'te konan Emrullah Gülüşken'di. Kızının çağrısıyla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken taburcu oldu.

08:04 -
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İsveç’ten getirilen corona virüsü hastası taburcu oldu

İsveç’in Malmö kentinde corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

FOTO: SÖZCÜ

Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken’e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı. Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi. (İHA)

 

Son güncelleme: 08:15 12.05.2020
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