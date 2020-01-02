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İsviçre uyruklu 3 YTS ülkelerine sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

17:35 -
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İsviçre uyruklu 3 YTS ülkelerine sınır dışı edildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS’lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 YTS’nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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İçişleri Bakanlığı İsviçre terörist
Son güncelleme: 17:51 02.01.2020
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