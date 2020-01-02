İsviçre uyruklu 3 YTS ülkelerine sınır dışı edildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS&#8217;lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.. Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 YTS&#8217;nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.. İLGİLİ HABERBakanlık açıkladı! 2 YTS sınır dışı edildi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/isvicre-uyruklu-3-yts-ulkelerine-sinir-disi-edildi-5544732","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/isvicre-uyruklu-3-yts-ulkelerine-sinir-disi-edildi-5544732","pageType":"yazi","pageIdentifier":5544732,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130sviu00e7re uyruklu 3 YTS u00fclkelerine su0131nu0131r du0131u015fu0131 edildi!"});aip('newsArticle', {"identifier":5544732,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/isvicre-uyruklu-3-yts-ulkelerine-sinir-disi-edildi-5544732/","headline":"u0130sviu00e7re uyruklu 3 YTS u00fclkelerine su0131nu0131r du0131u015fu0131 edildi!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","\\u0130svi\\u00e7re","ter\\u00f6rist"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/02/iecrop/icisleri-bakanligii_16_9_1577976684.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1577975734,"datePublished":1577975734,"dateModified":1577976687,"info":"{"seo_news":"false"}"});