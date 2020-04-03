İtalya ve Fransa’da mahsur kalan şoförler dönüyor

Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sefer yapan TIR şoförleri, corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle İtalya'da Trieste limanında ve Fransa'da Sete limanında mahsur kalmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, mahsur kalan şoförlerin ülkeye getirilmeK üzere uçaklara bindirildiğini açıkladı.

THY UÇAĞIYLA GETİRİLİYORLAR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Fransa’nın Sete ve İtalya'nın Trieste Limanlarında mahsur kalan TIR şoförlerimizi Paris Büyükelçiliğimiz ve Marsilya Başkonsolosluğumuzun koordinasyonunda THY ile alarak ülkemize getiriyoruz” açıklamasını yaptı.



“MALIMIZI ALIYORLAR, AMA CANIMIZI BIRAKIYORLAR”

Daha önce İtalya'nın Trieste limanından SÖZCÜ'ye konuşan TIR şoförü Bekir Başaran, RO-RO firmasının corona virüsü tedbirleri çerçevesinde sadece araçları aldığını, şoförleri almadığını söylemişti.

Başaran, “Çeşitli ülkelere mal getirip götürdük. Dönüş yolunda ise araçlarımızı, kasaları alıyorlar, ancak corona virüsü tedbirleri öne sürerek bizi gemiye almıyorlar. Malımızı alıyorlar, ama canımızı bırakıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

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