İtalya’da yaşayan Sivaslı Fadime teyze: Ölenleri yakıyorlar, imansız gitmek istemiyorum

35 bin vaka ve 3 bine yakın ölümle corona virüsü salgınının en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da yaşayan Türklerin tedirgin bekleyişi devam ediyor. 8 bin Türk’ün yaşadığı turistik Como kentinde cadde ve sokaklar boşaldı. Türklerin en büyük korkusu virüs nedeniyle ülkelerinden uzakta hayatını kaybetmek. Cenazelerinin Türkiye'ye getirilememesinden korkan yaşlı vatandaşlar, cesetlerinin yakılmasından endişe ediyor.

CENAZEMİZ NE OLACAK?

30 yıldır İtalya’da yaşadığı belirten Sivaslı Osman Kaya, “Bu işten nasıl çıkarız, nasıl ederiz hiçbir bilgimiz yoktur. Burada öldüğümüz zaman bizim cenazemiz ne olacak? Hastaneye yanaşamıyoruz. Cenazeni alamıyorsun. Burada duyduklarımız bizi çok korkutuyor” dedi.

ÖLECEKSEM EĞER VATANIMDA İMANLI ÖLEYİM

72 yaşındaki Fadime Karakuş da şeker hastası olduğunu belirterek, şunları söyledi: Sivas-Şarkışlalıyım. Burada ölenleri yakıyorlar. Ben imansız gitmek istemiyorum. Beni buradan almanızı istiyorum. Benim yüksek tansiyonum var, şekerim var. Ben hastayım, başıma bir iş gelse hastaneye de korkumdan gidemiyorum. Evde kapalı kaldım, dışarıda çıkamıyorum. Hastaneler dolu hastanelere yaşlıları almıyorlar. Öleceksem de vatanımda imanlı öleyim.

BENİ KÖYÜME GÖTÜRÜN

80 yaşındaki Ayşe Özkan da İtalya'da ölmek istemediğini belirterek, “Çok korkuyorum. Yetkililerden beni buradan köyüme götürmelerini istiyorum” dedi. (İHA)