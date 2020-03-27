İtalya’dan getirilen öğrencilerin ilk test sonuçları sevindirdi

Corona virüsü salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7’sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek, Sakarya, Sivas ve Samsun’daki yurtlarda karantinaya alınmıştı. 3 gün önce de 2 uçakla İtalya’dan Samsun’da getirilen 401 Türk ögrenci KYK’ya bağı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

NEGATİF ÇIKTI

Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, karantina sürelerinin dolmasının ardından yine devletin imkanlarıyla ailelerinin yanına gönderileceğini ifade etti.

Vali Kaymak, “Öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Psikolojik destek de alıyorlar. İlk test sonuçları negatif çıktı. Tahliller devam edecek. 14 günlük karantina süresi var. Bu süre tamamlandıktan sonra yine devletimizin imkanlarıyla ailelerinin yanına gönderilecekler” dedi.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ

Vali Osman Kaymak, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Covid-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görev yaptıkları sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesislerinde (misafirhanelerde) ücretsiz kalabileceklerini dile getirdi.